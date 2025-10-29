Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ликвидировали группу украинских боевиков в Привольном
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 29.10.2025
Российские военные ликвидировали группу украинских боевиков в Привольном
Российские военные ликвидировали группу украинских боевиков в Привольном
Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Привольное в Запорожской области ликвидировали группу украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться,... РИА Новости, 29.10.2025
2025
безопасность, привольное, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Привольное, Запорожская область
Российские военные ликвидировали группу украинских боевиков в Привольном

Бойцы "Востока" ликвидировали группу украинских боевиков, отказавшихся сдаться

Российский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Привольное в Запорожской области ликвидировали группу украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным "Якут".
"Нужно было зайти в опорник, обычный, небольшая позиция. Было там три человека. Самое тяжёлое — подойти. Когда подошли на расстояние стрелкового боя, стало попроще", — рассказал "Якут".
По его словам, противник избегал затяжного боя и отказался сдаваться.
"В плен не хотели сдаваться — были ликвидированы", — добавил военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
