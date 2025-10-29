ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Привольное в Запорожской области ликвидировали группу украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным "Якут".

"Нужно было зайти в опорник, обычный, небольшая позиция. Было там три человека. Самое тяжёлое — подойти. Когда подошли на расстояние стрелкового боя, стало попроще", — рассказал "Якут".

По его словам, противник избегал затяжного боя и отказался сдаваться.