Российские военные ликвидировали группу украинских боевиков в Привольном
Российские военные ликвидировали группу украинских боевиков в Привольном - РИА Новости, 29.10.2025
Российские военные ликвидировали группу украинских боевиков в Привольном
Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Привольное в Запорожской области ликвидировали группу украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:20:00+03:00
2025-10-29T05:20:00+03:00
2025-10-29T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
привольное
запорожская область
привольное
запорожская область
2025
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Привольное в Запорожской области ликвидировали группу украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным "Якут".
"Нужно было зайти в опорник, обычный, небольшая позиция. Было там три человека. Самое тяжёлое — подойти. Когда подошли на расстояние стрелкового боя, стало попроще", — рассказал "Якут".
По его словам, противник избегал затяжного боя и отказался сдаваться.
"В плен не хотели сдаваться — были ликвидированы", — добавил военнослужащий.