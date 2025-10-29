https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051351316.html
Российский боец 12 километров нес на себе раненого
РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский боец в ходе спецоперации эвакуировал раненого, пронеся его на себе примерно 12 километров, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Мужчина — доброволец, служит в подразделении связи, решение отправиться на СВО принял буквально одним днем, рассказал собеседник агентства.
Он награжден медалью "За отвагу".