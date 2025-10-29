Рейтинг@Mail.ru
12:33 29.10.2025
У экс-мэра Сочи изъяли элитные вина и иконы
У экс-мэра Сочи изъяли элитные вина и иконы
Варвара Скокшина
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в ходе обысков у экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обнаружили множество икон, ружье из дамасской стали начала XIX века, а также элитные вина, стоимость которых достигала 2 миллионов рублей за бутылку, следует из материалов искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского более чем 1,6 миллиарда рублей, а также взыскать с экс-чиновника 215,2 миллиона рублей - эквивалент стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В администрации Калининграда проходят повторные обыски
28 октября, 17:08
Согласно документу, в ходе обысков у Копайгородского по различным адресам правоохранители обнаружили не только денежные средства, но и различные ювелирные изделия, а также другие предметы роскоши.
Например, были изъяты элитные вина, оружие и иконы. В частности, оперативники обнаружили 25 икон. Среди них иконы "Святой Фёдор Стратилат" и "Св. Пантелеймон" стоимостью 90 тысяч рублей каждая.
В кабинетном настольном баре был набор для торжественной сервировки обеда или ужина, состоящий из 4 графинов и 12 бокалов стоимостью 500 тысяч рублей.
Кроме того, правоохранители нашли номер газеты "Правда" от 1985 года стоимостью 2650 рублей и книгу "Сказания о Русской земле" 1913 года издания стоимостью 209 тысяч рублей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Источник: фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде
20 марта, 02:52
Было в коллекции и оружие: кремневое одноствольное однозарядное ружье, калибром 13 мм. Причем изготовлено оно, согласно экспертизе, из дамасской стали придворным стамбульским оружейником в начале XIX века. Его стоимость оценивается в 300 тысяч рублей. Обнаружены и два дорожных пистолета с пулелейкой в футляре за 30 тысяч рублей.
Среди прочего найдена и коллекция вин: "Petrus Pomerol" рыночной стоимостью 700 тысяч рублей за одну бутылку, "Ornellaia La Proporzione" (45 тысяч рублей за бутылку), "Chateau Mouton Rothschild" (600 тысяч рублей за бутылку) и "Romanee-Conti Appellation Romanee-Conti Controlee 5.546 Bouteilles Recoltees" (2 миллиона рублей).
Также Копайгородский, согласно материалам дела, хранил у себя аллегорические портреты в виде льва (две штуки) и в виде кота. Стоимость каждого варьируется от 200 тысяч до 250 тысяч рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи
11 марта, 01:17
 
СочиГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
