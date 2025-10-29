У экс-мэра Сочи изъяли элитные вина и иконы

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в ходе обысков у экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обнаружили множество икон, ружье из дамасской стали начала XIX века, а также элитные вина, стоимость которых достигала 2 миллионов рублей за бутылку, следует из материалов искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского более чем 1,6 миллиарда рублей, а также взыскать с экс-чиновника 215,2 миллиона рублей - эквивалент стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Согласно документу, в ходе обысков у Копайгородского по различным адресам правоохранители обнаружили не только денежные средства, но и различные ювелирные изделия, а также другие предметы роскоши.

Например, были изъяты элитные вина, оружие и иконы. В частности, оперативники обнаружили 25 икон. Среди них иконы "Святой Фёдор Стратилат" и "Св. Пантелеймон" стоимостью 90 тысяч рублей каждая.

В кабинетном настольном баре был набор для торжественной сервировки обеда или ужина, состоящий из 4 графинов и 12 бокалов стоимостью 500 тысяч рублей.

Кроме того, правоохранители нашли номер газеты "Правда" от 1985 года стоимостью 2650 рублей и книгу "Сказания о Русской земле" 1913 года издания стоимостью 209 тысяч рублей.

Было в коллекции и оружие: кремневое одноствольное однозарядное ружье, калибром 13 мм. Причем изготовлено оно, согласно экспертизе, из дамасской стали придворным стамбульским оружейником в начале XIX века. Его стоимость оценивается в 300 тысяч рублей. Обнаружены и два дорожных пистолета с пулелейкой в футляре за 30 тысяч рублей.

Среди прочего найдена и коллекция вин: "Petrus Pomerol" рыночной стоимостью 700 тысяч рублей за одну бутылку, "Ornellaia La Proporzione" (45 тысяч рублей за бутылку), "Chateau Mouton Rothschild" (600 тысяч рублей за бутылку) и "Romanee-Conti Appellation Romanee-Conti Controlee 5.546 Bouteilles Recoltees" (2 миллиона рублей).