Рейтинг@Mail.ru
В Словакии прокомментировали информацию о планах США сократить контингент - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/slovakija-2051667494.html
В Словакии прокомментировали информацию о планах США сократить контингент
В Словакии прокомментировали информацию о планах США сократить контингент - РИА Новости, 29.10.2025
В Словакии прокомментировали информацию о планах США сократить контингент
Информация о планах США сократить контингент в Европе является процессом, который был анонсирован давно, сообщило министерство обороны Словакии. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T23:20:00+03:00
2025-10-29T23:20:00+03:00
в мире
словакия
сша
европа
роберт фицо
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969606_0:244:2923:1888_1920x0_80_0_0_49f405abd16b6e7b0a55afab56a1d232.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051572431.html
словакия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969606_325:224:2757:2048_1920x0_80_0_0_2546849e77acc4928d99dca04bc10cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, сша, европа, роберт фицо, нато
В мире, Словакия, США, Европа, Роберт Фицо, НАТО
В Словакии прокомментировали информацию о планах США сократить контингент

Минобороны Словакии: США заранее сообщали о планах сократить контингент в Европе

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 29 окт - РИА Новости. Информация о планах США сократить контингент в Европе является процессом, который был анонсирован давно, сообщило министерство обороны Словакии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника НАТО сообщило, что США заранее предупредили НАТО о сокращении своего контингента в Европе, находятся в контакте с альянсом по поводу своего военного присутствия в других странах. В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не удивлен этим, назвав это прагматичным подходом со стороны США.
"Министерство обороны Словакии назвало информацию о планируемом сокращении числа американских военных на восточном фланге НАТО заранее и давно объявленным процессом со стороны США", - сообщило словацкое издание TASR со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
В министерстве обороны Словакии сообщили изданию, что в многонациональной бригаде НАТО в республике находятся сейчас лишь два американских солдата.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп отстаивает интересы США, заявил Песков
Вчера, 17:14
 
В миреСловакияСШАЕвропаРоберт ФицоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала