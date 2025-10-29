В Словакии прокомментировали информацию о планах США сократить контингент

БРАТИСЛАВА, 29 окт - РИА Новости. Информация о планах США сократить контингент в Европе является процессом, который был анонсирован давно, сообщило министерство обороны Словакии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника НАТО сообщило, что США заранее предупредили НАТО о сокращении своего контингента в Европе, находятся в контакте с альянсом по поводу своего военного присутствия в других странах. В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не удивлен этим, назвав это прагматичным подходом со стороны США.
"Министерство обороны Словакии назвало информацию о планируемом сокращении числа американских военных на восточном фланге НАТО заранее и давно объявленным процессом со стороны США", - сообщило словацкое издание TASR со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
В министерстве обороны Словакии сообщили изданию, что в многонациональной бригаде НАТО в республике находятся сейчас лишь два американских солдата.
