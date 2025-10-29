В Словакии прокомментировали информацию о планах США сократить контингент

БРАТИСЛАВА, 29 окт - РИА Новости. Информация о планах США сократить контингент в Европе является процессом, который был анонсирован давно, сообщило министерство обороны Словакии.

В министерстве обороны Словакии сообщили изданию, что в многонациональной бригаде НАТО в республике находятся сейчас лишь два американских солдата.