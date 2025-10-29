СК завершил расследование дела основательницы Meduza*

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела основательницы проекта Meduza* (признана иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Галины Тимченко** (иноагент), обвиняемой в организации деятельности нежелательной организации, сообщили в столичном главке СК РФ.

Как установлено следствием, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в интернете видеозаписи для вовлечения граждан в деятельность организации, признанной нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений.