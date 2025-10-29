Рейтинг@Mail.ru
12:08 29.10.2025
СК завершил расследование дела основательницы Meduza*
россия
москва
украина
следственный комитет россии (ск рф)
россия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Галина Тимченко**. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела основательницы проекта Meduza* (признана иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Галины Тимченко** (иноагент), обвиняемой в организации деятельности нежелательной организации, сообщили в столичном главке СК РФ.
"Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Галины Тимченко**. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). Уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в интернете видеозаписи для вовлечения граждан в деятельность организации, признанной нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений.
В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Тимченко** проживает за пределами РФ.
* признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
Писатель Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд завел дело об уклонении Акунина* от исполнения обязанностей иноагента
Вчера, 10:09
 
