Сирия признала Косово независимым государством

19:13 29.10.2025 (обновлено: 19:19 29.10.2025)
в мире, сирия, дамаск (город), косово
В мире, Сирия, Дамаск (город), Косово
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаг Косово в Приштине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Дамаск официально заявляет о признании суверенного государства Республика Косово, говорится в заявлении МИД Сирии в среду.
"Сирия объявляет о своем официальном признании Республики Косово в качестве независимого и суверенного государства, исходя из своей приверженности праву народов на самоопределение и стремления укреплять принципы мира и стабильности на Балканах и в мире", - указывается в заявлении.
Ранее в среду в Эр-Рияде состоялась встреча с участием представителей руководства Сирии, Саудовской Аравии и Косово.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Акции в поддержку сербов в Косово и властей Сербии собрали тысячи человек
11 октября, 23:03
 
