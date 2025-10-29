https://ria.ru/20251029/siriya-2051632675.html
Сирия признала Косово независимым государством
Дамаск официально заявляет о признании суверенного государства Республика Косово, говорится в заявлении МИД Сирии в среду. РИА Новости, 29.10.2025
МИД Сирии заявил о признании Косово независимым и суверенным государством