И.о. директора школы в Азове снимут с должности после скандала с табличками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Исполняющая обязанности директора школы №11 в Азове Ростовской области, где в столовой были установлены таблички "Малоимущие" и "СВО", с четверга перестанет находиться в этой должности, сообщили РИА Новости в администрации учебного заведения.

"Директора нет, был исполняющий обязанности директора. С завтрашнего дня снимают исполнение обязанностей", - сообщили агентству.

По информации собеседника агентства, соответствующий приказ уже подготовлен в управлении образования города. На странице официального сайта школы №11 в Азове указано, что врио директора заведения является Кудрявцева Елена Николаевна. Будет ли сразу назначен новый директор или исполняющий обязанности директора школы, в администрации учебного заведения не уточнили.

"У нас нет комментариев", - заявили в управлении образования городской администрации на просьбу разъяснить ситуацию.

Во вторник в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что в столовых школ №17 и №11 в Азове на столах стоят таблички "малоимущие" и "СВО" и детей участников спецоперации якобы кормят лучше. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в школах такого быть не должно, это "очевидная и грубейшая дискриминация", директору одной из школ объявлен выговор.

В среду директор средней общеобразовательной школы №17 в Азове Ростовской области Евгения Страмаус заявила РИА Новости, что в ее школе никогда не было табличек, разделявших детей на категории, а утверждения об обратном – клевета.