Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/sheremetevo-2051354552.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.10.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:49:00+03:00
2025-10-29T02:49:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267400_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6aca5765b855eea2d498d67421a0ea0a.jpg
https://ria.ru/20251029/aeroport-2051350511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267400_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_25df0d172c4e6516b7b2f67d7718d32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщили в Росавиации.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения
01:42
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала