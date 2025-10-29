https://ria.ru/20251029/sheremetevo-2051354552.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.10.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:49:00+03:00
2025-10-29T02:49:00+03:00
2025-10-29T02:49:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267400_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6aca5765b855eea2d498d67421a0ea0a.jpg
https://ria.ru/20251029/aeroport-2051350511.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267400_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_25df0d172c4e6516b7b2f67d7718d32e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов