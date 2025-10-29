Более 350 тысяч сеянцев сосны и акации высадят в Саратовской области

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Акция по высадке лесных культур стартовала в Саратовской области в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области и "Древом жизни", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации.

В рамках лесоклиматического проекта реализуются мероприятия по высадке сеянцев в Красноармейском и Вольском районах области, всего высажено 355 500 сеянцев сосны обыкновенной и акации белой на общей площади 90 гектаров. Ранее "Древо жизни" передало региону 85 тысяч сеянцев сосны для высадки на участках лесного фонда.

"Мы с радостью присоединились к масштабным мероприятиям по лесовосстановлению, реализуемым министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области, и надеемся, что высаженные сеянцы приживутся, окрепнут и в скором времени в регионе появятся новые леса. По опыту мы прекрасно знаем, насколько подобные мероприятия сплачивают людей, становятся стимулом не только для лесовосстановительных работ, но и для повышения экологической ответственности в обществе", — поделилась руководитель проектов АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба.

Она надеется, что возрождение лесов станет традицией в Саратовской области и послужит стимулом для иных мероприятий, направленных на защиту окружающей среды.

"Лесоклиматические проекты на территории Саратовской области реализуются впервые с текущего года. Вовлечение в проект некоммерческих организаций, фондов, в том числе, помогает реализовать задачи по увеличению лесов в нашем регионе. Всего на территории области в рамках лесоклиматических проектов в текущем году планируется создать 90 гектаров насаждений", — уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, его слова приводит пресс-служба.