В Москве запустили сервис для выбора животных из приюта

"Столичный департамент информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства Москвы создали новый сервис "Моспитомец". Одна из ключевых его функций — помочь будущему хозяину выбрать кошку или собаку, ознакомившись с анкетами пушистых постояльцев, и записаться на визит в приют", — говорится в публикации.

Сейчас на сервисе уже более тысячи анкет, и каталог будет пополняться. Чтобы выбрать питомца, можно воспользоваться фильтрами: указать тип животного (кошка или собака), пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Еще один вариант — пройти специальный тест, нужно указать предпочтения по тем же критериям. Система проанализирует параметры и покажет наиболее подходящих под запрос животных.