В Москве запустили сервис для выбора животных из приюта
11:23 29.10.2025 (обновлено: 11:56 29.10.2025)
В Москве запустили сервис для выбора животных из приюта
В Москве запустили сервис для выбора животных из приюта
Новый сервис "Моспитомец" поможет жителям столицы взять кошку или собаку из приюта, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 29.10.2025
2025
Общество, Москва, Хорошие новости
В Москве запустили сервис для выбора животных из приюта

В Москве запустили сервис "Моспитомец" для выбора животных из приюта

Собаки в вольере приюта для бездомных животных
© РИА Новости / Евгений Биятов
Собаки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новый сервис "Моспитомец" поможет жителям столицы взять кошку или собаку из приюта, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Столичный департамент информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства Москвы создали новый сервис "Моспитомец". Одна из ключевых его функций — помочь будущему хозяину выбрать кошку или собаку, ознакомившись с анкетами пушистых постояльцев, и записаться на визит в приют", — говорится в публикации.

Сейчас на сервисе уже более тысячи анкет, и каталог будет пополняться. Чтобы выбрать питомца, можно воспользоваться фильтрами: указать тип животного (кошка или собака), пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Еще один вариант — пройти специальный тест, нужно указать предпочтения по тем же критериям. Система проанализирует параметры и покажет наиболее подходящих под запрос животных.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что в Москве работают 13 приютов для бездомных собак и кошек. Там за ними ухаживают, для каждого ветеринары подобрали рацион, все они привиты и обработаны от паразитов.
Кошка на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет
26 июля
