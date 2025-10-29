Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Сармат" скоро поступит на боевое дежурство, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2025
15:06 29.10.2025
Ракета "Сармат" скоро поступит на боевое дежурство, заявил Путин
Ракета "Сармат" скоро поступит на боевое дежурство, заявил Путин
Ракета межконтинентальной дальности "Сармат" скоро поступит на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Ракета "Сармат" скоро поступит на боевое дежурство, заявил Путин

Путин: ракету "Сармат" скоро поставят на боевое дежурство

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗагрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ракета межконтинентальной дальности "Сармат" скоро поступит на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"(Ракета межконтинентальной дальности "Сармат" - ред.) скоро появится на дежурстве", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин назвал испытание "Посейдона" огромным успехом
Вчера, 14:59
 
