Эксперт прокомментировал испытания сверхзвукового самолета Х-59 в США
29.10.2025
Эксперт прокомментировал испытания сверхзвукового самолета Х-59 в США
Испытания в США экспериментального сверхзвукового самолета Х-59 направлены на разработку боевого самолета шестого поколения под вывеской разработки новых... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:04:00+03:00
2025-10-29T13:04:00+03:00
2025-10-29T13:04:00+03:00
Эксперт прокомментировал испытания сверхзвукового самолета Х-59 в США
Леонков: Х-59 создан в США для разработки самолета 6-го поколения для ВВС
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Испытания в США экспериментального сверхзвукового самолета Х-59 направлены на разработку боевого самолета шестого поколения под вывеской разработки новых технологий понижения шумности при преодолении звукового барьера для гражданской авиации, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
В штате Калифорния
совершил первый испытательный полет сверхзвуковой самолет X-59, разработанный Lockheed Martin совместно с НАСА. Видео с ним уже появилось в сети. В компании пояснили, что X-59 был создан специально для того, чтобы продемонстрировать технологию сверхзвукового полета, превращающую звуковой удар в мягкий "хлопок". Созданные на основе этой технологии лайнеры смогут перевозить пассажиров и грузы в два раза быстрее, чем современные.
"Речь идет о создании боевого сверхзвукового самолета шестого поколения для ВВС США. Одна из задач – снижение малозаметности и шумности при преодолении звукового барьера", - сказал Леонков
.
Он считает странным, что разработкой данной технологии занимается именно компания Lockheed Martin, специализирующаяся на разработке продукции военного назначения, а не Boeing, который выпускает и гражданские лайнеры.
Касаясь непосредственно разработки новых технологий, Леонков подчеркнул, что СВО показала необходимость не только снижения заметности боевой авиации, но и понижения ее шумности, в частности, при преодолении звукового барьера.
"Самолет должен как будто подкрадываться к линии боевого соприкосновения и уже в зоне боевых действий атаковать всей своей мощью", - заметил эксперт.
Он не исключил, что данные технологии могут быть использованы и при создании в США
гиперзвукового боевого самолета.