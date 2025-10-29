Рейтинг@Mail.ru
В США провели первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59
04:34 29.10.2025 (обновлено: 09:00 29.10.2025)
В США провели первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59
В США провели первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59 - РИА Новости, 29.10.2025
В США провели первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59
Компания Lockheed Martin сообщила в пресс-релизе об успешном проведении первого испытательного полета сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с... РИА Новости, 29.10.2025
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Компания Lockheed Martin сообщила в пресс-релизе об успешном проведении первого испытательного полета сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с НАСА.
Самолет X-59 перелетел с предприятия Skunk Works, расположенного на авиабазе ВВС США "Плант 42" в Палмдейле в штате Калифорния, до зоны посадки, находящейся вблизи Исследовательского центра НАСА имени Армстронга в Эдвардсе также в Калифорнии.
"X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования," - говорится в пресс-релизе компании.
Экспериментальный самолет X-59 создан для демонстрации технологии сверхзвукового полета, которая превращает звуковой удар в мягкий "хлопок". Реализация этой технологии откроет путь к созданию нового поколения самолётов, способных перевозить пассажиров и грузы в два раза быстрее, чем современные лайнеры.
В ближайшие месяцы компания Lockheed Martin совместно с НАСА планирует осуществить первые сверхзвуковые полеты, в ходе которых самолет достигнет оптимальных скорости и высоты.
