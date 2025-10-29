В США провели первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59

"X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования," - говорится в пресс-релизе компании.

Экспериментальный самолет X-59 создан для демонстрации технологии сверхзвукового полета, которая превращает звуковой удар в мягкий "хлопок". Реализация этой технологии откроет путь к созданию нового поколения самолётов, способных перевозить пассажиров и грузы в два раза быстрее, чем современные лайнеры.