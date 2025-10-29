РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн в плацкарт

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД при оформлении билета в плацкарт онлайн убрали автоматическую галочку покупки постельного белья, теперь эту опцию нужно выбирать вручную, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

При покупке билетов в плацкартные вагоны поездов формирования ФПК , курсирующих во внутрироссийском сообщении, сказали в компании, постельное белье в стоимость билетов не включается, поэтому предлагается пассажирам как дополнительная услуга.

"Ранее при покупке билетов в данный тип вагонов отметка о согласии с приобретением постельного белья проставлялась автоматически. С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований Федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром", - сообщили в ФПК.

Там пояснили, что при покупке билетов на сайте РЖД или через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" пассажиров информируют через уведомления о возможности покупки постельного белья в плацкарт в качестве дополнительной услуги.

"При оформлении проездного документа в кассе о данной возможности проинформирует кассир", - продолжили в ФПК.

Как проверил корреспондент РИА Новости, при выборе билета в плацкарт в приложении РЖД для iOS автоматически проставлена галочка "отказаться от постельного белья". То есть чтобы приобрести его сразу при оформлении поездки, надо убрать галочку.

Если покупать билет в плацкарт на сайте, то в пустом окошке надо проставить галочку напротив графы "оплатить использование постельного белья с постельными принадлежностями". Когда опция не выбрана, тут же всплывает сообщение.

« "При оформлении заказа Вы не выбрали услугу предоставления комплекта постельного белья (в том числе матраса, подушки и одеяла). Согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (Приказ от 05.09.2022 Nº 352) и Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.5.3650-20 пользование постельными принадлежностями (матрас, подушка, одеяло) без постельного белья не допускается. Стоимость услуги пользования постельными принадлежностями: 232,60 р.", - говорится в сообщении.

Ниже предлагается выбрать кнопки "добавить постельные принадлежности" или "поеду без постельных принадлежностей".