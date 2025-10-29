Рейтинг@Mail.ru
России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 29.10.2025 (обновлено: 18:14 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/ryabkov-2051569853.html
России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков
России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков - РИА Новости, 29.10.2025
России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков
России важно подготовить содержание возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:09:00+03:00
2025-10-29T18:14:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
сергей рябков
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2050724792.html
https://ria.ru/20251029/tramp-2051394740.html
https://ria.ru/20251028/vengrija-2051085753.html
россия
сша
будапешт
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, сергей рябков, встреча путина и трампа в будапеште, венгрия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште, Венгрия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Специальная военная операция на Украине
России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков

Рябков: России важно подготовить содержание возможной встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. России важно подготовить содержание возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Что касается сроков и места следующей встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание. Вот когда содержание мы подготовим, тогда, я уверен, президенты примут решение о своей встрече, о новом контакте", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
27 октября, 08:00
При этом дальнейший диалог необходимо планировать в русле договоренностей лидеров во время встречи на Аляске, считает замминистра.

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа. Президенты обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности прийти к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу. 29 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Вчера, 10:19
"Мы считаем, что взаимопонимание относительно того, как это делать, было там достигнуто", — отметил Рябков.

Договоренность о встрече

На прошлой неделе глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время визита в Соединенные Штаты сообщил, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине
28 октября, 06:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАБудапештВладимир ПутинДональд ТрампСергей РябковВстреча Путина и Трампа в БудапештеВенгрияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала