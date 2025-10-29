России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа. Президенты обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности прийти к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.