России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. России важно подготовить содержание возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Что касается сроков и места следующей встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание. Вот когда содержание мы подготовим, тогда, я уверен, президенты примут решение о своей встрече, о новом контакте", — сказал он журналистам.
При этом дальнейший диалог необходимо планировать в русле договоренностей лидеров во время встречи на Аляске, считает замминистра.
Путин и Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа. Президенты обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности прийти к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.
"Мы считаем, что взаимопонимание относительно того, как это делать, было там достигнуто", — отметил Рябков.
Договоренность о встрече
На прошлой неделе глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время визита в Соединенные Штаты сообщил, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.
