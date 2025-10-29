https://ria.ru/20251029/rossiya-2051665141.html
Вершинин обсудил с главой администрации Шараа ситуацию в Сирии
Вершинин обсудил с главой администрации Шараа ситуацию в Сирии - РИА Новости, 29.10.2025
Вершинин обсудил с главой администрации Шараа ситуацию в Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и глава администрации сирийского лидера Махер Шараа обсудили в среду ситуацию в САР, развитие взаимодействия двух стран, заявили РИА Новости, 29.10.2025
Вершинин обсудил с главой администрации Шараа ситуацию в Сирии
Вершинин обсудил с главой администрации лидера Сирии развитие взаимодействия