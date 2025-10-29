Рейтинг@Mail.ru
22:59 29.10.2025
Вершинин обсудил с главой администрации Шараа ситуацию в Сирии
Вершинин обсудил с главой администрации Шараа ситуацию в Сирии
2025-10-29T22:59:00+03:00
2025-10-29T22:59:00+03:00
в мире
россия
сирия
сергей вершинин
оон
в мире, россия, сирия, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Сирия, Сергей Вершинин, ООН
Вершинин обсудил с главой администрации Шараа ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и глава администрации сирийского лидера Махер Шараа обсудили в среду ситуацию в САР, развитие взаимодействия двух стран, заявили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы была подробно рассмотрена ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи содействия постконфликтному восстановлению этой страны. Предметно обсуждены актуальные вопросы развития многопланового российско-сирийского взаимодействия", - говорится в сообщении на сайте МИД.
В министерстве добавили, что стороны условились продолжать политический диалог в целях координации подходов по региональной и международной проблематике, в том числе на площадке ООН.
В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам
29 мая, 12:48
 
