Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля укрепление отношений стран
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля укрепление отношений стран - РИА Новости, 29.10.2025
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля укрепление отношений стран
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Израиля Симоной Гальперин укрепление отношений двух стран, заявили в российском дипведомстве. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:48:00+03:00
2025-10-29T22:48:00+03:00
2025-10-29T22:51:00+03:00
в мире
россия
израиль
сергей вершинин
россия
израиль
