Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля укрепление отношений стран
22:48 29.10.2025 (обновлено: 22:51 29.10.2025)
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля укрепление отношений стран
в мире, россия, израиль, сергей вершинин
В мире, Россия, Израиль, Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Израиля Симоной Гальперин укрепление отношений двух стран, заявили в российском дипведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы был подтвержден общий настрой на дальнейшее укрепление российско-израильских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога, координацию по проблемам региональной и международной повестки дня, продвижение сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Вершинин принял Гальперин по случаю завершения ее миссии в России, отметили в ведомстве.
Никита Кулюхин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Кремль отреагировал на решение Израиля по работе журналиста "Известий"
17 марта, 13:32
 
