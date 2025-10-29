Рейтинг@Mail.ru
"Она не готова". На Западе сделали громкое заявление о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 29.10.2025 (обновлено: 22:55 29.10.2025)
"Она не готова". На Западе сделали громкое заявление о России
"Она не готова". На Западе сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 29.10.2025
"Она не готова". На Западе сделали громкое заявление о России
Россия не станет соглашаться на немедленное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, предположил эксперт по международной безопасности Марк... РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
сша
аляска
владимир путин
марк эпископос
дональд трамп
украина
"Она не готова". На Западе сделали громкое заявление о России

Эпископос: Россия не согласится на немедленное прекращение огня до переговоров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия не станет соглашаться на немедленное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, предположил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Готовность к окончательному мирному соглашению, которое президент США Дональд Трамп обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи", — написал он.
Эксперт добавил, что Россия не согласится на последнее, но "это не значит, что она не готова к урегулированию путем переговоров".
Украинские военные
"Зима будет последней". В Британии выступили с предупреждением об Украине
Вчера, 17:57
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что призывы к прекращению огня на Украине, звучащие сейчас, — это очевидная попытка выиграть время в логике Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что подобные заявления вместо озвученной позиции главы Белого дома о долгосрочном урегулировании показывают, что Европа пытается "выкручивать руки" Вашингтону.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Российский военнослужащий
"Заполонить город". СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске
Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
