"Она не готова". На Западе сделали громкое заявление о России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия не станет соглашаться на немедленное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, предположил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Готовность к окончательному мирному соглашению, которое президент США Дональд Трамп обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи", — написал он.
Эксперт добавил, что Россия не согласится на последнее, но "это не значит, что она не готова к урегулированию путем переговоров".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что призывы к прекращению огня на Украине, звучащие сейчас, — это очевидная попытка выиграть время в логике Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что подобные заявления вместо озвученной позиции главы Белого дома о долгосрочном урегулировании показывают, что Европа пытается "выкручивать руки" Вашингтону.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.