Рейтинг@Mail.ru
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/rossiya-2051641143.html
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 29.10.2025
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией
Дамаск открыт для восстановления отношений с разными странами, включая Россию, исходя из собственных интересов, заявил министр информации Сирии Хамза... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:59:00+03:00
2025-10-29T19:59:00+03:00
в мире
россия
сирия
дамаск (город)
владимир путин
ахмед аш-шараа
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20251029/siriya-2051632675.html
россия
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, дамаск (город), владимир путин, ахмед аш-шараа, александр новак
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, Александр Новак
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией

Аль-Мостафа,: Дамаск открыт для восстановления отношений с Москвой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Дамаск открыт для восстановления отношений с разными странами, включая Россию, исходя из собственных интересов, заявил министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа, отвечая на вопрос РИА Новости на полях 21-й сессии Арабского медиафорума в Бейруте.
"Конечно, у нас есть союзы и различия в отношениях, но Сирия утверждает, что у нее есть отношения со всеми. Государственный менталитет - это менталитет преемственности, а не прерывания, и мы открыты для восстановления отношений с разными странами, включая Россию, чтобы служить интересам сирийского народа и каждого сирийца в отдельности",- сказал аль-Мостафа.
Министр отметил, что стратегия новых сирийских властей основана на идее сбалансированной дипломатии, которая пытается выстраивать отношения с различными сторонами, "и Россия, несомненно, является активной силой".
"Поэтому именно отсюда мы пытаемся переосмыслить отношения и направить их таким образом, чтобы это отвечало интересам Сирии и сирийского народа", - добавил он.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа состоялись 15 октября. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что стороны обсуждали вопросы взаимодействия в различных сферах, в том числе в туризме. Также лидеры стран затронули "конкретные проекты и в области энергетики, и транспорта, и развития туристической сферы, и развития здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере", отмечал он.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Сирия признала Косово независимым государством
Вчера, 19:13
 
В миреРоссияСирияДамаск (город)Владимир ПутинАхмед аш-ШарааАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала