В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией

БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Дамаск открыт для восстановления отношений с разными странами, включая Россию, исходя из собственных интересов, заявил министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа, отвечая на вопрос РИА Новости на полях 21-й сессии Арабского медиафорума в Бейруте.

"Конечно, у нас есть союзы и различия в отношениях, но Сирия утверждает, что у нее есть отношения со всеми. Государственный менталитет - это менталитет преемственности, а не прерывания, и мы открыты для восстановления отношений с разными странами, включая Россию , чтобы служить интересам сирийского народа и каждого сирийца в отдельности",- сказал аль-Мостафа.

Министр отметил, что стратегия новых сирийских властей основана на идее сбалансированной дипломатии, которая пытается выстраивать отношения с различными сторонами, "и Россия, несомненно, является активной силой".

"Поэтому именно отсюда мы пытаемся переосмыслить отношения и направить их таким образом, чтобы это отвечало интересам Сирии и сирийского народа", - добавил он.