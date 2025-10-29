https://ria.ru/20251029/rossiya-2051641143.html
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 29.10.2025
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией
Дамаск открыт для восстановления отношений с разными странами, включая Россию, исходя из собственных интересов, заявил министр информации Сирии Хамза... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:59:00+03:00
2025-10-29T19:59:00+03:00
2025-10-29T19:59:00+03:00
в мире
россия
сирия
дамаск (город)
владимир путин
ахмед аш-шараа
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20251029/siriya-2051632675.html
россия
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, дамаск (город), владимир путин, ахмед аш-шараа, александр новак
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, Александр Новак
В Сирии заявили о готовности к восстановлению отношений с Россией
Аль-Мостафа,: Дамаск открыт для восстановления отношений с Москвой
БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Дамаск открыт для восстановления отношений с разными странами, включая Россию, исходя из собственных интересов, заявил министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа, отвечая на вопрос РИА Новости на полях 21-й сессии Арабского медиафорума в Бейруте.
"Конечно, у нас есть союзы и различия в отношениях, но Сирия
утверждает, что у нее есть отношения со всеми. Государственный менталитет - это менталитет преемственности, а не прерывания, и мы открыты для восстановления отношений с разными странами, включая Россию
, чтобы служить интересам сирийского народа и каждого сирийца в отдельности",- сказал аль-Мостафа.
Министр отметил, что стратегия новых сирийских властей основана на идее сбалансированной дипломатии, которая пытается выстраивать отношения с различными сторонами, "и Россия, несомненно, является активной силой".
"Поэтому именно отсюда мы пытаемся переосмыслить отношения и направить их таким образом, чтобы это отвечало интересам Сирии и сирийского народа", - добавил он.
Переговоры президента России Владимира Путина
и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа
состоялись 15 октября. Вице-премьер РФ Александр Новак
сообщал, что стороны обсуждали вопросы взаимодействия в различных сферах, в том числе в туризме. Также лидеры стран затронули "конкретные проекты и в области энергетики, и транспорта, и развития туристической сферы, и развития здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере", отмечал он.