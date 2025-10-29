Посольство России раскритиковало публикации французских СМИ

ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Посольство РФ во Франции выразило возмущение публикациями ряда французских СМИ с голословными предположениями о причастности РФ к осквернению мемориала жертвам Холокоста в Париже в 2024 году, говорится в открытом письме посольства редакциям французских СМИ, принявших участие в очередной антироссийской кампании.

Ранее в среду ряд ведущих французских СМИ (газеты Figaro, Monde, Parisien, издание Mediapart, радиостанция France Info) выпустили материалы с безосновательными утверждениями о причастности России к осквернению мемориала жертвам Холокоста в Париже , которое произошло в мае 2024 года.

"С большим возмущением ознакомились с серией антироссийских пасквилей во французских СМИ,.. с голословными утверждениями о причастности России к осквернению Мемориала Холокоста в Париже в мае 2024 года. К сожалению, для этих СМИ стало обыденным делом приписывать России ответственность едва ли не за все беды", - говорится в тексте открытого письма посольства в его Telegram-канале.

Обвинения французской стороны в адрес России должны быть подкреплены доказательствами, иначе они лишь бросят тень на авторов таких голословных заявлений, написано там. Кроме того, посольство напомнило, что в годы Второй Мировой войны именно народы Советского Союза приняли на себя основной удар нацистов и их союзников, заплатив за Победу страшную цену в 27 миллионов человек, причем многие погибшие были евреями. Для России память о каждой жертве тех лет бесценна, подчеркнуло посольство.

"Россия и сегодня стоит на страже исторической правды, противостоит попыткам реабилитации нацизма и проявлениям расовой нетерпимости", - сказано в письме.

Помимо этого, в России, в отличие от ряда западноевропейских стран, нет антисемитизма, говорится в тексте письма, а российские государство и общество отвергают антисемитизм.

Ранее СМИ Франции сообщали о ряде осквернений мемориалов жертвам Холокоста в разных частях страны. В частности, такие случаи были зафиксированы в Париже и Лионе

В августе посол США во Франции Чарльз Кушнер написал французскому президенту Эммануэлю Макрону письмо, в котором осудил того за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране. По словам Кушнера, во Франции "не проходит и дня" без нападения на евреев на улицах или без вандализма в отношении синагог, школ или принадлежащих евреям компаний.