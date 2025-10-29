https://ria.ru/20251029/rossiya-2051632450.html
Посольство России раскритиковало публикации французских СМИ
Посольство России раскритиковало публикации французских СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
Посольство России раскритиковало публикации французских СМИ
Посольство РФ во Франции выразило возмущение публикациями ряда французских СМИ с голословными предположениями о причастности РФ к осквернению мемориала жертвам... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:13:00+03:00
2025-10-29T19:13:00+03:00
2025-10-29T19:14:00+03:00
в мире
россия
франция
париж
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20250305/delo-2003105129.html
россия
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, париж, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху
Посольство России раскритиковало публикации французских СМИ
Посольство РФ возмутилось пустыми обвинениями французских медиа в адрес России
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Посольство РФ во Франции выразило возмущение публикациями ряда французских СМИ с голословными предположениями о причастности РФ к осквернению мемориала жертвам Холокоста в Париже в 2024 году, говорится в открытом письме посольства редакциям французских СМИ, принявших участие в очередной антироссийской кампании.
Ранее в среду ряд ведущих французских СМИ (газеты Figaro, Monde, Parisien, издание Mediapart, радиостанция France Info) выпустили материалы с безосновательными утверждениями о причастности России
к осквернению мемориала жертвам Холокоста в Париже
, которое произошло в мае 2024 года.
"С большим возмущением ознакомились с серией антироссийских пасквилей во французских СМИ,.. с голословными утверждениями о причастности России к осквернению Мемориала Холокоста в Париже в мае 2024 года. К сожалению, для этих СМИ стало обыденным делом приписывать России ответственность едва ли не за все беды", - говорится в тексте открытого письма посольства в его Telegram-канале.
Обвинения французской стороны в адрес России должны быть подкреплены доказательствами, иначе они лишь бросят тень на авторов таких голословных заявлений, написано там. Кроме того, посольство напомнило, что в годы Второй Мировой войны именно народы Советского Союза приняли на себя основной удар нацистов и их союзников, заплатив за Победу страшную цену в 27 миллионов человек, причем многие погибшие были евреями. Для России память о каждой жертве тех лет бесценна, подчеркнуло посольство.
"Россия и сегодня стоит на страже исторической правды, противостоит попыткам реабилитации нацизма и проявлениям расовой нетерпимости", - сказано в письме.
Помимо этого, в России, в отличие от ряда западноевропейских стран, нет антисемитизма, говорится в тексте письма, а российские государство и общество отвергают антисемитизм.
Ранее СМИ Франции
сообщали о ряде осквернений мемориалов жертвам Холокоста в разных частях страны. В частности, такие случаи были зафиксированы в Париже и Лионе
.
В августе посол США
во Франции Чарльз Кушнер написал французскому президенту Эммануэлю Макрону
письмо, в котором осудил того за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране. По словам Кушнера, во Франции "не проходит и дня" без нападения на евреев на улицах или без вандализма в отношении синагог, школ или принадлежащих евреям компаний.
Ранее в подогревании антисемитизма во Франции Макрона обвинил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
, в ответ на что в Елисейском дворце указали на "ошибочность" и "низость" этих обвинений.