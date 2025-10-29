Рейтинг@Mail.ru
Посол России призвал Кишинев подкрепить слова о стремлении к диалогу делами - РИА Новости, 29.10.2025
18:38 29.10.2025 (обновлено: 19:46 29.10.2025)
Посол России призвал Кишинев подкрепить слова о стремлении к диалогу делами
Посол России призвал Кишинев подкрепить слова о стремлении к диалогу делами - РИА Новости, 29.10.2025
Посол России призвал Кишинев подкрепить слова о стремлении к диалогу делами
Официальный Кишинев утверждает, что заинтересован в нормализации отношений с Москвой, эти декларации стоит подкрепить возобновлением диалога, заявил посол... РИА Новости, 29.10.2025
Посол России призвал Кишинев подкрепить слова о стремлении к диалогу делами

Посол Озеров: Кишинев утверждает, что хочет улучшений отношений с Москвой

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев утверждает, что заинтересован в нормализации отношений с Москвой, эти декларации стоит подкрепить возобновлением диалога, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.
"Как следует из заявлений официального Кишинева, он также заинтересован в нормализации взаимодействия. В частности, его представителями озвучено понимание того, что решение приднестровского вопроса требует участия всех сторон, включая Россию. Если подобные декларации действительно соответствуют намерениям молдавских визави, то следующим шагом должно стать возобновление диалога", - говорится в комментарии Озерова молдавскому порталу "Коммерсант Инфо".
Он отметил, что контакты российской стороны с официальными представителями республики отсутствуют не по инициативе Москвы.
"Следуя принципу суверенного равенства государств, мы открыты к конструктивному равноправному диалогу со всеми странами, даже с самыми малыми", - подчеркнул Озеров.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии
В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии
