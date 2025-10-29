Посол России призвал Кишинев подкрепить слова о стремлении к диалогу делами

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев утверждает, что заинтересован в нормализации отношений с Москвой, эти декларации стоит подкрепить возобновлением диалога, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

"Следуя принципу суверенного равенства государств, мы открыты к конструктивному равноправному диалогу со всеми странами, даже с самыми малыми", - подчеркнул Озеров.