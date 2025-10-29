https://ria.ru/20251029/rossiya-2051557166.html
В Дубне депутата ЕР сняли с должности главы фракции после скандала
Главу фракции "Единая Россия" в совете депутатов Дубны Екатерину Аратову досрочно сняли с должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения РИА Новости, 29.10.2025
дубна
