16:42 29.10.2025 (обновлено: 17:12 29.10.2025)
В Дубне депутата ЕР сняли с должности главы фракции после скандала
Главу фракции "Единая Россия" в совете депутатов Дубны Екатерину Аратову досрочно сняли с должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения РИА Новости, 29.10.2025
политика, дубна, единая россия
Политика, Дубна, Единая Россия
© Фото : Партия "Единая Россия"Екатерина Аратова
Екатерина Аратова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Партия "Единая Россия"
Екатерина Аратова. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главу фракции "Единая Россия" в совете депутатов Дубны Екатерину Аратову досрочно сняли с должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
"Соответствующее решение было принято на собрании местного депутатского объединения партии единогласно", — говорится в заявлении.
В свою очередь, президиум регионального политического совета подмосковного отделения ЕР объявил Аратовой выговор за действия, дискредитирующие политсилу.
На днях в соцсетях распространилось видео, на котором парламентарий использует нецензурные высказывания, говоря о работах по благоустройству Чернореченского леса в Дубне. Как заявили в пресс-службе регионального отделения "Единой России", эта запись датируется 2024 годом, когда Аратова не являлась депутатом или членом партии.
Халид Таги-Заде - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета
4 июня, 11:13
 
ПолитикаДубнаЕдиная Россия
 
 
