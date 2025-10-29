Подмосковные спасатели освободили котенка, застрявшего под обшивкой дома

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Павловском Посаде спасли котенка, застрявшего под декоративной обшивкой многоквартирного жилого дома, сообщило ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале.
"Иногда самые трогательные истории случаются совсем рядом — в обычном дворе, в обычном доме. Именно так произошло в Павловском Посаде, где работники 254‑й пожарно‑спасательной части "Мособлпожспас" совершили настоящий подвиг для одного маленького котенка", — говорится в публикации.
Накануне вечером в единую службу экстренных вызовов "112" обратились жители дома. Они рассказали, что слышат из‑под декоративной обшивки жалобное мяуканье — котенок застрял и не может выбраться самостоятельно.
Приехавшие на место спасатели сперва попытались выманить его лакомством, но это не удалось. Тогда они с помощью слесарного оборудования разобрали декоративные панели и освободили малыша.
Котенок не пострадал, но сильно перепугался. Его решили забрать к себе люди, вызвавшие спасателей.
