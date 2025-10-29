Выдача "квот под киль" должна быть справедливой, заявил Путин

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Выдача "квот под киль" - на вылов рыбы и других водных биоресурсов под инвестиции в строительство промысловых судов - должна быть справедливой, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь нужно, чтобы квоты, которые выдаются "под киль", ... были справедливыми и чтобы вся эта система работала. Да, понятно, мы видим и ключевые ставки, вопросы и так далее, но все-таки уровень рентабельности предприятий достаточно высокий. И надо исходя из реалий строить работу, о которой мы сегодня говорим и обсуждаем", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Механизм инвестиционных квот в рыболовстве, так называемых "квот под киль", действует в России с 2017 года. В его рамках компании, получившие право на добычу водных биоресурсов, должны реализовать инвестиционный проект - вложить деньги в строительство судов рыбопромыслового флота на российских верфях или объектов инфраструктуры в прибрежных районах.
