Выдача "квот под киль" должна быть справедливой, заявил Путин
15:07 29.10.2025
Выдача "квот под киль" должна быть справедливой, заявил Путин
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Выдача "квот под киль" - на вылов рыбы и других водных биоресурсов под инвестиции в строительство промысловых судов - должна быть справедливой, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь нужно, чтобы квоты, которые выдаются "под киль", ... были справедливыми и чтобы вся эта система работала. Да, понятно, мы видим и ключевые ставки, вопросы и так далее, но все-таки уровень рентабельности предприятий достаточно высокий. И надо исходя из реалий строить работу, о которой мы сегодня говорим и обсуждаем", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Механизм инвестиционных квот в рыболовстве, так называемых "квот под киль", действует в России с 2017 года. В его рамках компании, получившие право на добычу водных биоресурсов, должны реализовать инвестиционный проект - вложить деньги в строительство судов рыбопромыслового флота на российских верфях или объектов инфраструктуры в прибрежных районах.
Рыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Правительство поддержит рыболовство в Черном и Азовском морях
5 июня 2024, 16:05
 
