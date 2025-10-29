Рейтинг@Mail.ru
Бердыев рассказал о встречах, запланированных на саммите АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/rossiya-2051381427.html
Бердыев рассказал о встречах, запланированных на саммите АТЭС в Южной Корее
Бердыев рассказал о встречах, запланированных на саммите АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 29.10.2025
Бердыев рассказал о встречах, запланированных на саммите АТЭС в Южной Корее
Двусторонние встречи с партнерами из стран глобального Юга и Востока ожидаются у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком на саммите... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:13:00+03:00
2025-10-29T09:13:00+03:00
в мире
юг
южная корея
россия
алексей оверчук
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003903868_0:269:3078:2000_1920x0_80_0_0_ab8943c6c81f66002938c85b6332e3dd.jpg
https://ria.ru/20251029/ates-2051372714.html
юг
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003903868_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_e196a8e91c64146e0978c39296fdead9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юг, южная корея, россия, алексей оверчук, большая двадцатка
В мире, Юг, Южная Корея, Россия, Алексей Оверчук, Большая двадцатка
Бердыев рассказал о встречах, запланированных на саммите АТЭС в Южной Корее

Делегация РФ встретится со странами глобального Юга и Востока на саммите АТЭС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМарат Бердыев
Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Марат Бердыев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Двусторонние встречи с партнерами из стран глобального Юга и Востока ожидаются у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком на саммите АТЭС в Южной Корее, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Наряду с его (Алексея Оверчука – ред.) участием в формальных заседаниях намечаются двусторонние встречи и беседы с зарубежными партнерами, прежде всего представляющими Глобальный Юг и Восток. Предстоит целый ряд разноплановых мероприятий, затрагивающих экономическую и культурно-историческую повестку", - сказал собеседник агентства.
Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.
Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Россия готова противостоять русофобам на саммите АТЭС, заявил Бердыев
07:18
 
В миреЮгЮжная КореяРоссияАлексей ОверчукБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала