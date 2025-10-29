Бердыев рассказал о встречах, запланированных на саммите АТЭС в Южной Корее

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Двусторонние встречи с партнерами из стран глобального Юга и Востока ожидаются у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком на саммите АТЭС в Южной Корее, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.