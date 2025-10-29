https://ria.ru/20251029/rossija-2051650462.html
ПВО сбила пять украинских беспилотников над двумя регионами
Средства ПВО в период с 15.00 мск до 21.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило... РИА Новости, 29.10.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбили 5 дронов ВСУ за 6 часов