Рейтинг@Mail.ru
Поставки энергоресурсов должны вестись бесперебойно, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 29.10.2025 (обновлено: 10:54 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/rossija-2051400702.html
Поставки энергоресурсов должны вестись бесперебойно, заявил Мишустин
Поставки энергоресурсов должны вестись бесперебойно, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.10.2025
Поставки энергоресурсов должны вестись бесперебойно, заявил Мишустин
Поставки энергоресурсов в России должны вестись бесперебойно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "РусГидро" Виктором Хмариным в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:36:00+03:00
2025-10-29T10:54:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
русгидро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051405613_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_2fbae2755ccf33ae75e68b0281b7409e.jpg
https://ria.ru/20251024/gretsija-2050370608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051405613_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_0ebd6e7b4d4c501b27469b72ad3a76ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, русгидро
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, РусГидро
Поставки энергоресурсов должны вестись бесперебойно, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что поставки энергоресурсов в РФ должны вестись бесперебойно

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин во время встречи. 29 октября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО РусГидро Виктор Хмарин во время встречи. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин во время встречи. 29 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Поставки энергоресурсов в России должны вестись бесперебойно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "РусГидро" Виктором Хмариным в среду.
"Президент (РФ Владимир Путин - прим.) отмечал, что современная энергетика - это ключевое направление, которое является фундаментом для роста экономики, социальной сферы, повышения благополучия граждан. Поэтому, конечно, поставки энергоресурсов должны в стране вестись бесперебойно", - сказал Мишустин.
Он отметил особую роль "РусГидро" в строительстве, модернизации и обеспечении эффективной деятельности гидравлических, тепловых электростанций.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Греции заявили, что ЕС предстоит многое при отказе от российского газа
24 октября, 14:26
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинРусГидро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала