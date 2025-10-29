Рейтинг@Mail.ru
18:27 29.10.2025
Росатом представил новые виды зарядных станций
Росатом представил новые виды зарядных станций
Росатом представил новые виды зарядных станций

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗарядка элекромобиля в электрозарядном хабе
Зарядка элекромобиля в электрозарядном хабе. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила мобильную зарядную станцию и станцию с накопителем электроэнергии, оба проекта развиваются в рамках стратегического направления "Электромобильность" и призваны расширить сеть отечественных зарядных комплексов, включая районы с ограниченной энергосетевой инфраструктурой, сообщает пресс-служба корпорации.
Как отметил директор бизнес-направления "Электромобильность" топливного дивизиона Росатома Александр Бухвалов, разработка мобильной станции началась в 2024 году и сейчас активно продвигается по плану инженерных и конструкторских работ. Ведется отработка технических решений, формируется линейка модификаций и сценариев применения.
Система навигации мобильной станции основана на сочетании цифровых карт и технологий компьютерного зрения. Встроенная камера фиксирует трехмерное изображение, лидар и радар определяют положение объектов в пространстве, а виртуальная карта в операционной системе устройства обновляется в реальном времени с учетом препятствий и пешеходов.
Первые опытные образцы будут оснащены батареями отечественного производства мощностью около 30 киловатт-часов. В дальнейшем планируется выпуск модификаций с увеличенной емкостью — до 90 киловатт-часов, в зависимости от потребностей пользователей.
Параллельно "Росатом" развивает направление стационарных зарядных станций с накопителем электроэнергии. Эти комплексы рассчитаны на подключение к стандартной трехфазной сети (400 ватт) и обеспечивают быструю зарядку мощностью до 120 кВт. Встроенный аккумулятор позволяет использовать станции в местах, где отсутствует достаточная мощность для прямого подключения к сети, например, на федеральных трассах или в удаленных районах.
При проектировании обеих систем активно применяются виртуальные испытательные стенды (ВИС). Это технология, позволяющая проводить компьютерное моделирование тепловых процессов, работы батарей и систем охлаждения.
По словам Бухвалова, в проектах активно задействованы предприятия контура Росатома, обеспечивающие полный цикл локализации: от производства аккумуляторных модулей до изготовления электронных компонентов и систем управления.
"Мы видим электромобильность как одно из ключевых направлений энергетической экосистемы Росатома. Мобильные и энергонакопительные станции позволят нам расширять инфраструктуру, где традиционные решения недостаточно эффективны, и обеспечить пользователям доступ к зарядке в любой точке страны", — приводит пресс-служба слова Бухвалова.
