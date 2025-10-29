Росатом представил новые виды зарядных станций

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила мобильную зарядную станцию и станцию с накопителем электроэнергии, оба проекта развиваются в рамках стратегического направления "Электромобильность" и призваны расширить сеть отечественных зарядных комплексов, включая районы с ограниченной энергосетевой инфраструктурой, сообщает пресс-служба корпорации.

Как отметил директор бизнес-направления "Электромобильность" топливного дивизиона Росатома Александр Бухвалов, разработка мобильной станции началась в 2024 году и сейчас активно продвигается по плану инженерных и конструкторских работ. Ведется отработка технических решений, формируется линейка модификаций и сценариев применения.

Система навигации мобильной станции основана на сочетании цифровых карт и технологий компьютерного зрения. Встроенная камера фиксирует трехмерное изображение, лидар и радар определяют положение объектов в пространстве, а виртуальная карта в операционной системе устройства обновляется в реальном времени с учетом препятствий и пешеходов.

Первые опытные образцы будут оснащены батареями отечественного производства мощностью около 30 киловатт-часов. В дальнейшем планируется выпуск модификаций с увеличенной емкостью — до 90 киловатт-часов, в зависимости от потребностей пользователей.

Параллельно "Росатом" развивает направление стационарных зарядных станций с накопителем электроэнергии. Эти комплексы рассчитаны на подключение к стандартной трехфазной сети (400 ватт) и обеспечивают быструю зарядку мощностью до 120 кВт. Встроенный аккумулятор позволяет использовать станции в местах, где отсутствует достаточная мощность для прямого подключения к сети, например, на федеральных трассах или в удаленных районах.

При проектировании обеих систем активно применяются виртуальные испытательные стенды (ВИС). Это технология, позволяющая проводить компьютерное моделирование тепловых процессов, работы батарей и систем охлаждения.

По словам Бухвалова, в проектах активно задействованы предприятия контура Росатома, обеспечивающие полный цикл локализации: от производства аккумуляторных модулей до изготовления электронных компонентов и систем управления.