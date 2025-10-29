В крови водителя, сбившего детей в Ревде, нашли алкоголь и наркотики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. В крови водителя, сбившего детей в Ревде Свердловской области, в результате чего погибли две сестры, а еще одна девочка находится в тяжелом состоянии, нашли и алкоголь, и наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала Екатеринбургского гарнизонного военного суда.

Следствие просит суд об аресте водителя. На заседании прокурор сообщил, что, согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины "найдены алкоголь и наркотики".

"Оставаясь на свободе, он может продолжить употребление... Может скрыться от следствия", – отметил прокурор.

Фигурант спрятался от камер СМИ под капюшоном свитера, на вопросы журналистов не отвечал. Судье же он рассказал, что у него есть ребенок 14 лет.

Ранее уралец уже управлял автомобилем в состоянии опьянения – соответствующие протоколы судья приложила к делу.

В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний води тель Lada не справился с управлением и сбил троих девочек, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.

В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых , погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый.

По последним данным областного минздрава, пострадавшую девочку, после аварии доставленную в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом мозга, перевезли в больницу в Екатеринбург . Состояние девочки остается стабильно тяжелым.