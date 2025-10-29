РЭЦ: экспорт - ключевой фактор конкурентоспособности российского ИТ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Выход на глобальный рынок поможет российским ИТ-решениям наращивать конкурентоспособность, заявил директор по клиентской работе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Алексей Мудраков.

"Экспорт является одним из наиболее перспективных направлений развития для российских ИТ-компаний. Емкость внутреннего рынка конечна, по оценкам экспертов, на долю России приходится около 0,5% от мирового ИТ-рынка. Накопленные компетенции, в том числе полученные в условиях импортозамещения, необходимо выводить на внешние рынки для сохранения конкурентоспособности", - рассказал Мудраков на конференции "Россия-АСЕАН: сотрудничество в области инноваций".

"Основания для экспансии действительно есть: устойчивый интерес к российским ИТ-услугам проявляют страны региона MENA, СНГ и региона АСЕАН. Этот интерес во многом связан с уникальным опытом, который российская отрасль приобрела за последние годы. Наибольшим спросом пользуются решения в сфере информационной и кибербезопасности, компьютерного зрения, финтех и прикладное программное обеспечение", - добавил он.

Для помощи компаниям на всех этапах выхода на международную арену группа Российского экспортного центра выстроила комплексную экосистему поддержки. Она включает в себя образовательные услуги от Школы экспорта РЭЦ, консультации по защите интеллектуальной собственности, инструменты электронной торговли для выхода на международные онлайн-площадки, поиск партнеров через зарубежные представительства РЭЦ в 18 странах, а также программу "Сделано в России" и участие в выставках и бизнес-миссиях.