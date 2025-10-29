Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: экспорт - ключевой фактор конкурентоспособности российского ИТ
29.10.2025
РЭЦ: экспорт - ключевой фактор конкурентоспособности российского ИТ
2025
экономика
Экономика
РЭЦ: экспорт - ключевой фактор конкурентоспособности российского ИТ

Выход на мировой рынок поможет российским ИТ наращивать конкурентоспособность

© РИА Новости / Виталий БелоусовВидеомост Москва — Бангкок — Макати — Пномпень — Сайберджая — Ханой на тему: "Россия — АСЕАН: сотрудничество в области инноваций"
Видеомост Москва — Бангкок — Макати — Пномпень — Сайберджая — Ханой на тему: Россия — АСЕАН: сотрудничество в области инноваций - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Видеомост Москва — Бангкок — Макати — Пномпень — Сайберджая — Ханой на тему: "Россия — АСЕАН: сотрудничество в области инноваций"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Выход на глобальный рынок поможет российским ИТ-решениям наращивать конкурентоспособность, заявил директор по клиентской работе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Алексей Мудраков.
"Экспорт является одним из наиболее перспективных направлений развития для российских ИТ-компаний. Емкость внутреннего рынка конечна, по оценкам экспертов, на долю России приходится около 0,5% от мирового ИТ-рынка. Накопленные компетенции, в том числе полученные в условиях импортозамещения, необходимо выводить на внешние рынки для сохранения конкурентоспособности", - рассказал Мудраков на конференции "Россия-АСЕАН: сотрудничество в области инноваций".
"Основания для экспансии действительно есть: устойчивый интерес к российским ИТ-услугам проявляют страны региона MENA, СНГ и региона АСЕАН. Этот интерес во многом связан с уникальным опытом, который российская отрасль приобрела за последние годы. Наибольшим спросом пользуются решения в сфере информационной и кибербезопасности, компьютерного зрения, финтех и прикладное программное обеспечение", - добавил он.
Для помощи компаниям на всех этапах выхода на международную арену группа Российского экспортного центра выстроила комплексную экосистему поддержки. Она включает в себя образовательные услуги от Школы экспорта РЭЦ, консультации по защите интеллектуальной собственности, инструменты электронной торговли для выхода на международные онлайн-площадки, поиск партнеров через зарубежные представительства РЭЦ в 18 странах, а также программу "Сделано в России" и участие в выставках и бизнес-миссиях.
"Несмотря на перспективность рынков, сохраняется ряд вызовов, включая восприятие российских продуктов на международной арене, конкуренцию и вопросы организации расчетов. Для усиления международного сотрудничества необходима планомерная работа по направлениям системного продвижения российских программных продуктов, развитие удобных инструментов для расчетов, включая специализированные платформы", - резюмировал Мудраков.
