Иеромонах призвал ограничить рекламу Хэллоуин

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рекламу Хэллоуина следует ограничить на уровне местных властей, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш).По словам иеромонаха, несмотря на то, что формально Хэллоуин не запрещен законом, такой западный праздник - удар по российской культуре, наследию, самосознанию и религии.

"Городская администрация может принять ограничения по рекламе Хэллоуина на улицах, в ресторанах и магазинах. Руководитель областного образовательного отдела может выпустить распоряжение, чтобы в школах не проводили этого карнавала-"сатанавала". Административные решения необходимы для того, чтобы ограничивать это безобразие", - сказал иеромонах Макарий.

Хэллоуин (Halloween) отмечают во многих странах мира в канун католического праздника Дня всех святых - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Традиции праздника уходят корнями в культуру древних кельтов, которые называли его "Самайн", что в переводе значит "закат лета". У кельтов считалось, что в ночь Самайна мир людей и потусторонний мир соприкасались друг с другом, и души умерших возвращались на землю. С распространением христианства на Британских островах в V веке 1 ноября стали отмечать католический праздник День всех святых.