Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках
Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках
2025-10-29T02:58:00+03:00
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО полицейского патрульно-постовой службы полиции по обвинению в шести эпизодах получения взятки, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Дмитрий Жуков, патрулировавший станции и вестибюли метро, был обвинен в шести эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие, а также в двух эпизодах мелкого взяточничества (до 10 тысяч рублей – ред.).
Суд в Москве
отправил Жукова в СИЗО, а его напарника по фамилии Абрамов под домашний арест, в настоящий момент оба отстранены от службы, сообщается в материалах.
Уголовное дело, следует из материалов, было возбуждено в середине сентября следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК РФ
по городу Москве.
"Жуков вину не признает. Абрамова поместили под домашний арест из-за состояния здоровья", - рассказал РИА Новости адвокат Жукова Антон Саенко.