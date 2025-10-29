Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО полицейского патрульно-постовой службы полиции по обвинению в шести эпизодах получения взятки, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Дмитрий Жуков, патрулировавший станции и вестибюли метро, был обвинен в шести эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие, а также в двух эпизодах мелкого взяточничества (до 10 тысяч рублей – ред.).