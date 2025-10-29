Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках - РИА Новости, 29.10.2025
02:58 29.10.2025
Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках
Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках - РИА Новости, 29.10.2025
Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках
Суд в Москве отправил в СИЗО полицейского патрульно-постовой службы полиции по обвинению в шести эпизодах получения взятки, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках

В Москве полицейского обвинили в шести эпизодах получения взятки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО полицейского патрульно-постовой службы полиции по обвинению в шести эпизодах получения взятки, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Дмитрий Жуков, патрулировавший станции и вестибюли метро, был обвинен в шести эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие, а также в двух эпизодах мелкого взяточничества (до 10 тысяч рублей – ред.).
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Белгородской области главу стройкомпании арестовали за взятку чиновнику
24 октября, 23:48
Суд в Москве отправил Жукова в СИЗО, а его напарника по фамилии Абрамов под домашний арест, в настоящий момент оба отстранены от службы, сообщается в материалах.
Уголовное дело, следует из материалов, было возбуждено в середине сентября следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК РФ по городу Москве.
"Жуков вину не признает. Абрамова поместили под домашний арест из-за состояния здоровья", - рассказал РИА Новости адвокат Жукова Антон Саенко.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Во Владимирской области экс-начальника ИК-2 заподозрили во взятке
15 октября, 11:54
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
