В Ставропольском крае сбили несколько беспилотников
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Telegram-канале о нейтрализации нескольких БПЛА, пытавшихся атаковать промзону Буденновска. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T04:17:00+03:00
2025-10-29T04:17:00+03:00
2025-10-29T04:17:00+03:00
