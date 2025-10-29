Рейтинг@Mail.ru
Володин: многие страны могут строить справедливый мир благодаря Путину - РИА Новости, 29.10.2025
17:51 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/putin-2051594929.html
Володин: многие страны могут строить справедливый мир благодаря Путину
Володин: многие страны могут строить справедливый мир благодаря Путину
Володин: многие страны могут строить справедливый мир благодаря Путину
Многие страны имеют возможность говорить о многополярном мире и строить справедливый мир благодаря президенту России Владимиру Путину, заявил председатель... РИА Новости, 29.10.2025
россия
франция
германия
владимир путин
вячеслав володин
в мире
россия
франция
германия
россия, франция, германия, владимир путин, вячеслав володин, в мире
Россия, Франция, Германия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, В мире
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Многие страны имеют возможность говорить о многополярном мире и строить справедливый мир благодаря президенту России Владимиру Путину, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Если бы не Путин, сегодня не было бы возможности у огромного количества государств говорить о многополярном мире и строить справедливый мир. Нам надо еще и еще раз это все осознать, объединиться и быть монолитной силой, представляющей нашу страну. Потому что столько вызовов можно преодолеть только сообща", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что именно благодаря России сегодня существует Франция, ведь ее хотели поделить и уничтожить, и если бы не император, не было Франции.
"Если бы не Советский Союз и не его роль в разделе уже послевоенной Германии, не было бы Германии. Кстати, мы выступали против раздела Германии", - добавил председатель Госдумы.
Путин объяснил принцип многополярного мира
РоссияФранцияГерманияВладимир ПутинВячеслав ВолодинВ мире
 
 
