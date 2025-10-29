https://ria.ru/20251029/putin-2051587977.html
Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков
Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков
Президент России Владимир Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", ему было доложено об этом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:36:00+03:00
2025-10-29T17:36:00+03:00
2025-10-29T17:36:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
посейдон (подводный беспилотник)
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg
https://ria.ru/20251029/peskov-2051583875.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_634cbab21c9acb65e69e8a5946d0a94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, посейдон (подводный беспилотник), безопасность, технологии
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Посейдон (подводный беспилотник), Безопасность, Технологии
Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков
Песков: Путин не наблюдал за испытаниями "Посейдона", ему сообщили о них