Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
17:36 29.10.2025
Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков
Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков
Президент России Владимир Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", ему было доложено об этом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:36:00+03:00
2025-10-29T17:36:00+03:00
Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", сообщил Песков

Песков: Путин не наблюдал за испытаниями "Посейдона", ему сообщили о них

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не наблюдал за испытаниями аппарата "Посейдон", ему было доложено об этом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет… Конечно. Да, ему было доложено", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, наблюдал ли Путин за испытаниями "Посейдона".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России
Россия Владимир Путин Дмитрий Песков Посейдон (подводный беспилотник) Безопасность Технологии
 
 
