В Британии запаниковали после заявления Путина о "Посейдоне"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина об испытаниях безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" вызывает волнение на Западе, пишет британская газета Express.
"Владимир Путин рассказал об испытаниях нового и вызывающего всеобщую тревогу российского подводного беспилотника "Посейдон"", — говорится в материале.
В статье особое внимание уделили тому, что изделие обладает практически неограниченной дальностью полета и способно противостоять всем существующим западным системам обороны.
В среду Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве рассказал о прошедших накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.
По словам Путина, перехват аппарата невозможен. По скоростям и глубинам ему нет аналогов в мире, подчеркнул он. При этом мощность "Посейдона" значительно превышает таковую у ракеты межконтинентальной дальности "Сармат", которая скоро поступит на боевое дежурство.