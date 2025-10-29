https://ria.ru/20251029/putin-2051546175.html
Путин назвал подвиги бойцов СВО сюжетом для блокбастера
Путин назвал подвиги бойцов СВО сюжетом для блокбастера
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сюжетом для блокбастера подвиги, которые совершили участники СВО.
Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве
. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале. Среди них был прапорщик Иван Лексин, который вместе с сослуживцами выполнял боевую задачу по освобождению Антоновского железнодорожного моста.
"Я посмотрел один из ваших боев под мостом… Почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были. Вы представляете, да? Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа", - сказал Путин.