Путин назвал подвиги бойцов СВО сюжетом для блокбастера - РИА Новости, 29.10.2025
16:14 29.10.2025
Путин назвал подвиги бойцов СВО сюжетом для блокбастера
россия
москва
владимир путин
россия
москва
россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сюжетом для блокбастера подвиги, которые совершили участники СВО.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале. Среди них был прапорщик Иван Лексин, который вместе с сослуживцами выполнял боевую задачу по освобождению Антоновского железнодорожного моста.
"Я посмотрел один из ваших боев под мостом… Почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были. Вы представляете, да? Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа", - сказал Путин.
Путин пообещал, что подвиги участников СВО найдут отражение в культуре
Россия Москва Владимир Путин
 
 
