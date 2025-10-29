Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов СВО

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привез в военный госпиталь сувениры бойцам СВО.

"Я со своей стороны тоже приготовил для вас сувениры", - сказал президент, обращаясь к военнослужащим.