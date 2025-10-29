Рейтинг@Mail.ru
Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов СВО - РИА Новости, 29.10.2025
15:23 29.10.2025 (обновлено: 22:53 29.10.2025)
Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов СВО
Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов СВО
Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов СВО

Путин привез сувениры бойцам СВО в военный госпиталь

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привез в военный госпиталь сувениры бойцам СВО.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО. Глава государства поблагодарил российских бойцов за подаренные на его день рождения иконы со следами от пуль.
"Я со своей стороны тоже приготовил для вас сувениры", - сказал президент, обращаясь к военнослужащим.
