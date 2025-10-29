https://ria.ru/20251029/putin-2051517811.html
Путин оценил героизм участников СВО
Путин оценил героизм участников СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Путин оценил героизм участников СВО
Президент России Владимир Путин, говоря о героизме участников специальной военной операции, заявил, что это у россиян в генах.
Путин оценил героизм участников СВО
Путин заявил, что героизм в генах у россиян
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о героизме участников специальной военной операции, заявил, что это у россиян в генах.
Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве
. Глава государства встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение.
"Я не уверен, что вы знали в деталях, как воевал ваш дед, правда... Не знал, как он делал, а сам воюешь так же, как дед. Это о чем говорит? Это в генах у нас, понимаете?" - сказал российский лидер в беседе с участником СВО.