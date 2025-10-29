Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 29.10.2025
Путин оценил героизм участников СВО
Президент России Владимир Путин, говоря о героизме участников специальной военной операции, заявил, что это у россиян в генах.
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
москва
россия, владимир путин, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Москва
Путин оценил героизм участников СВО

Путин заявил, что героизм в генах у россиян

Владимир Путин на встрече с участниками СВО
Владимир Путин на встрече с участниками СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Владимир Путин на встрече с участниками СВО
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о героизме участников специальной военной операции, заявил, что это у россиян в генах.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение.
"Я не уверен, что вы знали в деталях, как воевал ваш дед, правда... Не знал, как он делал, а сам воюешь так же, как дед. Это о чем говорит? Это в генах у нас, понимаете?" - сказал российский лидер в беседе с участником СВО.
Владимир Путин на встрече с участниками СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин пообещал, что подвиги участников СВО найдут отражение в культуре
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинМосква
 
 
