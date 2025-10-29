Рейтинг@Mail.ru
В мире нет аналогов "Посейдону" по скоростям и по глубинам, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/putin-2051515157.html
В мире нет аналогов "Посейдону" по скоростям и по глубинам, заявил Путин
В мире нет аналогов "Посейдону" по скоростям и по глубинам, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2025
В мире нет аналогов "Посейдону" по скоростям и по глубинам, заявил Путин
По скоростям и по глубинам в мире нет аналогов разработке "Посейдон", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:09:00+03:00
2025-10-29T15:09:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051511973_0:46:1182:711_1920x0_80_0_0_38a20eba20375474cf84b161c9da9907.jpg
https://ria.ru/20250811/luchemet-2034491624.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051511973_14:0:962:711_1920x0_80_0_0_e8762b27a034fe2eebab35189edeb1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
В мире нет аналогов "Посейдону" по скоростям и по глубинам, заявил Путин

Путин заявил, что в мире нет аналогов разработке «Посейдон»

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. По скоростям и по глубинам в мире нет аналогов разработке "Посейдон", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение.
"...По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, способов перехвата не существует", - сказал российский лидер.
Новые испытания обновленного лазерного лучемета Посох - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Разработчик рассказал об испытаниях лучемета "Посох"
11 августа, 03:01
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала