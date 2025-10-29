Путин назвал условие прекращения действий в окружении противника

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов смогла зайти... посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти", - сказал Путин.