Путин назвал условие прекращения действий в окружении противника
Российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ, заявил президент России Владимир РИА Новости, 29.10.2025
Путин: РФ готова прекратить действия в окружении противника, пока там будут СМИ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов смогла зайти... посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти", - сказал Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.