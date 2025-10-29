Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал не допустить провокаций в зоне СВО во время присутствия СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 29.10.2025
Путин призвал не допустить провокаций в зоне СВО во время присутствия СМИ
Путин призвал не допустить провокаций в зоне СВО во время присутствия СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
Путин призвал не допустить провокаций в зоне СВО во время присутствия СМИ
Главное - избежать провокаций в зоне окружения противника во время нахождения там СМИ, чтобы это не свалили на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
россия
москва
россия, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин призвал не допустить провокаций в зоне СВО во время присутствия СМИ

Путин призвал не допустить провокаций в зоне окружения ВСУ в присутствии СМИ

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главное - избежать провокаций в зоне окружения противника во время нахождения там СМИ, чтобы это не свалили на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале. Он сообщил, что Вооруженные силы России не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника.
"Самое главное - это избежать провокаций с украинской стороны. С тем чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно", - сказал Путин.
Путин назвал действия ВС России важнейшим делом, которым занимается страна
Вчера, 14:52
Путин назвал действия ВС России важнейшим делом, которым занимается страна
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
