Путин призвал не допустить провокаций в зоне СВО во время присутствия СМИ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Главное - избежать провокаций в зоне окружения противника во время нахождения там СМИ, чтобы это не свалили на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Самое главное - это избежать провокаций с украинской стороны. С тем чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно", - сказал Путин.