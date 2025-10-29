https://ria.ru/20251029/putin-2051508847.html
Путин заявил, что ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ
Путин заявил, что ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ - РИА Новости, 29.10.2025
Путин заявил, что ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ
Вооруженные силы России не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
