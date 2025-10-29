Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/putin-2051508847.html
Путин заявил, что ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ
Путин заявил, что ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ - РИА Новости, 29.10.2025
Путин заявил, что ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ
Вооруженные силы России не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:56:00+03:00
2025-10-29T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153059/03/1530590389_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_51aa3ad109799c7af11ffba617b4d00d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153059/03/1530590389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4aed5053fe4c230aa6892b31c762924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Путин заявил, что ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ

Путин: ВС РФ не против пустить в зону окружения ВСУ зарубежные и украинские СМИ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника, сообщил президент России Владимир Путин.
«
“Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит”, - сказал Путин на встрече с участниками СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала