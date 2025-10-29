https://ria.ru/20251029/putin-2051508089.html
Путин рассказал, как быстро запускается ядерный реактор в "Буревестнике"
Путин рассказал, как быстро запускается ядерный реактор в "Буревестнике" - РИА Новости, 29.10.2025
Путин рассказал, как быстро запускается ядерный реактор в "Буревестнике"
Ядерный реактор, установленный в российской крылатой ракете "Буревестник", запускается в течение минут и секунд, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Путин рассказал, как быстро запускается ядерный реактор в "Буревестнике"
