14:54 29.10.2025
Путин рассказал, как быстро запускается ядерный реактор в "Буревестнике"
Путин рассказал, как быстро запускается ядерный реактор в "Буревестнике"
Ядерный реактор, установленный в российской крылатой ракете "Буревестник", запускается в течение минут и секунд, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
россия
москва
владимир путин
валерий герасимов
2025
россия, москва, владимир путин, валерий герасимов
Россия, Москва, Владимир Путин, Валерий Герасимов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ядерный реактор, установленный в российской крылатой ракете "Буревестник", запускается в течение минут и секунд, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где встретился с бойцами СВО.
"Но самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор (установленный в "Буревестнике" - ред.) запускается в течение минут и секунд - вот это огромное достижение", - сказал российский лидер.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
