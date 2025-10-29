https://ria.ru/20251029/putin-2051506813.html
Противника окружили в Купянске и Красноармейске, заявил Путин
Противника окружили в Купянске и Красноармейске, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2025
Противника окружили в Купянске и Красноармейске, заявил Путин
Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:52:00+03:00
2025-10-29T14:52:00+03:00
2025-10-29T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
москва
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051492809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_382ae49ed9689ec8a5b7d20b564d3b4c.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051505489.html
красноармейск
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051492809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b603004e65955a2b5e86621f4b863412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, россия, москва, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Москва, Владимир Путин, Происшествия
Противника окружили в Купянске и Красноармейске, заявил Путин
Путин: противника окружили в Купянске и Красноармейске