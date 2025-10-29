Россия в зоне СВО обеспечивает свою безопасность, заявил Путин

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия в зоне СВО сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, - это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу", - сказал глава государства.