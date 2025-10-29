Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/putin-2051505976.html
Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы
Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы - РИА Новости, 29.10.2025
Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских бойцов за подаренные на день рождения иконы со следами от пуль. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:49:00+03:00
2025-10-29T14:49:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048371326.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы

Путин поблагодарил российских бойцов за подаренные на день рождения иконы

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских бойцов за подаренные на день рождения иконы со следами от пуль.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.
"Всегда всем приятно получать подарки. Но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые по сути дела спасли вам жизнь, поскольку здесь следы, следы от пуль, которые вошли в эти иконы, защитившие ваше здоровье и вашу жизнь", - сказал Путин, обращаясь к военнослужащим.
Президент отметил, что когда он получил подарок, у него сразу возникло желание встретиться и поблагодарить бойцов.
"Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Родине, за службу Отечеству", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков
15 октября, 13:03
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала