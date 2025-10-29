Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы

"Всегда всем приятно получать подарки. Но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые по сути дела спасли вам жизнь, поскольку здесь следы, следы от пуль, которые вошли в эти иконы, защитившие ваше здоровье и вашу жизнь", - сказал Путин, обращаясь к военнослужащим.