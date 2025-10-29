https://ria.ru/20251029/putin-2051505976.html
Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы
Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы - РИА Новости, 29.10.2025
Путин поблагодарил российских военнослужащих за подаренные иконы
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских бойцов за подаренные на день рождения иконы со следами от пуль.
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских бойцов за подаренные на день рождения иконы со следами от пуль.
Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве
, где проходят лечение участники СВО.
"Всегда всем приятно получать подарки. Но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые по сути дела спасли вам жизнь, поскольку здесь следы, следы от пуль, которые вошли в эти иконы, защитившие ваше здоровье и вашу жизнь", - сказал Путин, обращаясь к военнослужащим.
Президент отметил, что когда он получил подарок, у него сразу возникло желание встретиться и поблагодарить бойцов.
"Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Родине, за службу Отечеству", - добавил глава государства.