Путин рассказал о ходе спецоперации
Путин рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 29.10.2025
Путин рассказал о ходе спецоперации
Вооруженные силы России на всех участках в зоне специальной военной операции идут вперед, действуют активно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
