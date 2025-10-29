Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ходе спецоперации
29.10.2025
Путин рассказал о ходе спецоперации
Путин рассказал о ходе спецоперации
Вооруженные силы России на всех участках в зоне специальной военной операции идут вперед, действуют активно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Путин рассказал о ходе спецоперации

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России на всех участках в зоне специальной военной операции идут вперед, действуют активно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение.
"Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперед, действуют активно", - сказал российский лидер.
