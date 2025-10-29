Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 29.10.2025 (обновлено: 15:50 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/putin-2051503349.html
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы - РИА Новости, 29.10.2025
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы
Президент РФ Владимир Путин приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве с иконами, которые ему подарили бойцы на день... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:43:00+03:00
2025-10-29T15:50:00+03:00
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051532248_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7f6c1ca9f3c5f225f5f895acf6831b2e.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051501245.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051532248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_2892d076d8dce109ba30483e13b21d96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы

Путин приехал в госпиталь Мандрыка с иконами, которые ему подарили бойцы СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. 29 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. 29 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве с иконами, которые ему подарили бойцы на день рождения.
Глава государства в среду встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
Ранее Путин рассказал, что получил в подарок от военных иконы, которые спасли бойцов от пуль.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ВС России наступают на всех участках в зоне СВО, заявил Путин
Вчера, 14:38
 
РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала