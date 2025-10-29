https://ria.ru/20251029/putin-2051503349.html
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы - РИА Новости, 29.10.2025
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы
Президент РФ Владимир Путин приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве с иконами, которые ему подарили бойцы на день... РИА Новости, 29.10.2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые ему подарили бойцы
Путин приехал в госпиталь Мандрыка с иконами, которые ему подарили бойцы СВО