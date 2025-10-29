https://ria.ru/20251029/putin-2051502686.html
Путин заявил о героизме участников спецоперации
Путин заявил о героизме участников спецоперации - РИА Новости, 29.10.2025
Путин заявил о героизме участников спецоперации
Все, кто находится на фронте, ведут себя героически, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:41:00+03:00
2025-10-29T14:41:00+03:00
2025-10-29T14:42:00+03:00
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051497785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d043b1496a8f61e44802ff054437ca7f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051497785_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_cd2efb568daa53cf5a2341a1fb756878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Путин заявил о героизме участников спецоперации
Путин: находящиеся на фронте россияне ведут себя героически
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Все, кто находится на фронте, ведут себя героически, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве
. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически", - сказал Путин.