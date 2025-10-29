Путин заявил о героизме участников спецоперации

Рейтинг@Mail.ru
14:41 29.10.2025
Все, кто находится на фронте, ведут себя героически, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Все, кто находится на фронте, ведут себя героически, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически", - сказал Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия, Москва, Владимир Путин
 
 
